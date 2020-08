Manual de supervivencia para futuros concursantes de 'Solo' by Maite Galdeano, experta en estar 'so-la'

Por ello, ante el inminente estreno del nuevo reality que Mediaset ha preparado para Mitele PLUS y en el que un famoso, aún por conocer, vivirá solo o sola en las instalaciones de la cadena de Fuencarral, hemos querido recoger algunos consejos vitales ‘made in Maite Galdeano’ para sobrevivir a un reality sin compañía.

La importancia de la automotivación

No desesperes, futuro concursante de ‘Solo/Sola’, si no tienes a alguien que tire de ti cada día. Cada uno lleva dentro de sí mismo a su mejor ‘coach’ motivacional y si no que se lo digan a Maite Galdeano, que no necesita de nadie para subirse la moral.