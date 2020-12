Maite Galdeano entra al pisito de 'Sola' muy ilusionada: "Se me ponen los pelos de punta"

La navarra es la nueva habitante del pisito de 'Sola'

Su primera visita ha sido su hijo Cristian Suescun

Maite Galdeano toma el relevo a Miriam Saavedra y se convierte en la nueva habitante del pisito de 'Sola'. La navarra se ha fijado como reto disfrutar de las tradiciones navideñas, algo que por diferentes motivos no ha podido hacer hasta ahora. Para ello, el pisito ha sido completamente reformado y decorado acorde con las fiestas de Navidad.

"¡Qué bonito está todo!", ha gritado Maite muy ilusionada nada más entrar. "Qué bonito el belén, yo que no soy de celebrar las navidades, pero este año van a ser super especiales. Voy a hacer que la gente sea participe de celebrar las fiestas con mucha alegría y con ganas de comerlos el año 2021", ha prometido.

"Como sabéis que hablo hasta con las paredes creo que voy a estar muy contenta en mi nuevo pisito. Ideas no me van a faltar. Va a ser todo muy agradable y bonito. Estar sola es una cosa que me gusta mucho, que siempre lo he hecho en la vida con mucha naturalidad. Me ha tocado vivir sola, luchar sola y fluir sola. Estoy acostumbrada", ha dejado claro la exconcursante de 'GH 16'.

'La elegida de Dios' se ha encontrado un sobre rojo con una carta y ha leído su contenido muy emocionada: "Bienvenida a tu reality Maite. Has elegido como reto intentar que esta sea la navidad más feliz de tu vida. Las últimas décadas de tu vida en Pamplona no fueron las más idóneas para mantener la ilusión y la felicidad que te merecías. Dejaste de celebrarlo todo porque una Maite cansada de trabajar y sacar a sus hijos adelante llegaba a casa cansada de conducir el autobús con pocas ganas de hacer más que dormir para volver a trabajar al día siguiente. Las circunstancias te han hecho no creer en la magia de estas fechas, pero tienes la oportunidad de cambiarlo si tú quieres".

"Me ha puesto el pelo de punta, que cierto todo lo que dice", ha confesado. Uno de los pocos recuerdos felices que Maite asocia a las navidades es la cesta que todos los años recibía su padre y llevaba a casa con gran ilusión. Para hacerle revivir esos momentos, el programa ha regalado a la de Pamplona una cesta con sus productos favoritos.

Además, Maite ha recibido su primer visita en 'Sola'. Su hijo Cristian Suescun ha acudido al pisito para ayudarle en su primera misión navideña: encontrar las figuras del belén escondidas por la casa. "¿Te acuerdas cuando estuve un mes en tu casa y me tuve que ir?", le ha preguntado él.

"Es que no nos conocíamos casi y tenias unas cosas insoportables. Pero ahora estoy orgullosa de ti porque ganas bien de papela. Ya no me pides ni un chelín y todo lo que tienes lo tienes gracias a tu esfuerzo. Tienes 34 años también, que ya era hora. Estas viendo que las cosas tienen un esfuerzo y una gratificación", le ha explicado ella. "No me hagas hablar que pareces la hermana de la Pantoja", le ha recriminado él entre risas.