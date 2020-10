La escalofriante historia de los hermanos robados de Maite Galdeano

“La Rosi empezó a llorar como una loca y a decir que no podía ser. Pidió que se la enseñaran pero la monja le dijo que no, que se quedase con el recuerdo que tenía de ella y que no se la iba a enseñar para que no sufriera. Le dijo que iba a rezar para que Dios la tuvieran en sus brazos. Mi padre Narciso se puso como un loco pero la monja con dos palabras lo amansó. Cogió una caja que parecía de zapatos, le dijo que iba a ir ahí y que se iban a encargar de todos los gastos”, contó Maite.