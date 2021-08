Amor y Carolina Sobe han aprovechado la videollamada de Manuel para tirarle de la lengua, saber cómo está su corazón y conocer los detalles de su actual relación con sus dos parejas más conocidas: Lucía y Fiama . Sin embargo, se han quedado de piedra al saber que si el gaditano diera marcha atrás, no se volvería a liar con Fiama .

Y aunque no ha dudado en reafirmarse en su afición a las conquistas nocturnas de una noche, sí ha sentido que se arrepintió al hacerle tanto daño a Lucía enrollándose con Fiama en ‘La isla de las Tentaciones’ “A día de hoy si diera marcha atrás con Fiama no me liaría”. Incluso, ha llegado a asegurar que se arrepiente de haber tirado por la borda una relación de tantos años y tiene claro que va a ser difícil que encuentre a una mujer que le quiera como le quería Lucía.