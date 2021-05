El cambio radical de vida de Lucía, según Manuel: “De estar en todas las discotecas a no salir nunca para que yo no lo hiciera”

Manué está muy contento de que ahora su exnovia esté viviendo lo que no vivió con él, "ella ahora está entrando, saliendo para arriba para abajo pin pan… que yo me alegro un montón, que disfrute la vida , creo que le ha venido muy bien esto", ha asegurado, pero cuando estaban juntos eso no lo hacía. Y ha llegado a una conclusión, "no lo hacía para que no lo hiciera yo".

Es más cambió tanto que él casi no la reconocía, "yo lo que quiero es una casa quiero formar una familia, quiero llevarme a mi perro de aquí, quiero un niño y yo decía, cuidado llevamos 10 meses no llevábamos ni un año, está chiquilla me la han cambiado porque de ser la que estaba en todas las discotecas ha dejado de estar para que yo no esté. Y yo me iba con mis amigos y cada vez que me iba era una pelea", ha relatado.