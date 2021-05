Manuel se ha sincerado con Steisy y ha respondido a todas las preguntas que le ha hecho su compañera en ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS . La sevillana ha empezado la entrevista con un brindis, no fuera a ser que Manuel acabara enfadándose con ella y no pudieran brindar después…

“No lo hubiera dado todo por ella. A mí Fiama me atraía físicamente, igual que me atraen otras 44.000 mujeres. Pero su personalidad no iba con la mía, me di cuenta fuera”, explicó Manuel. Contó que en las villas de ‘La isla de las tentaciones’ estaban muy buen juntos, pero que en cuanto se fueron se dieron cuenta de que la cosa entre ellos no iba a funcionar.