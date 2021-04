Lucía y Manuel no tienen relación desde su traumática ruptura en ‘La isla de las tentaciones 3’ . La gaditana nos dejó a todos de piedra cuando supimos que había empezado una relación con Isaac, alias Lobo , que en el programa decía estar enamorado de su amiga Marina. Por su parte, el idilio de Manuel y Fiama (que se fueron juntos de República Dominicana) no cuajó y ambos han seguido sus vidas por separado.

El gaditano ha hablado de su ex en ‘Solos’, el reality exclusivo de mitele PLUS , y le ha contado Steisy que ahora mismo su relación con Lucía es nula. Además, ha dado su opinión más sincera sobre Lobo.

La verdadera opinión de Manuel sobre Isaac

La relación de Lucía y Lobo

Fue Manuel el que en dicho debate amenazó con “quitarla la careta”, pero fue la propia Lucía quien acabó confesando la verdad: "Se lo digo a Marina y perdemos la relación por ambas partes (...) Le digo que cuando no le veo se me pasa un poco pero que cuando quedamos siento cosas y no se me va de la cabeza”. A día de hoy, Lucía e Isaac siguen juntos.