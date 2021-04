Manuel, preocupado por el carnaval

A Manuel le gustan muchos los carnavales y las chirigotas, pero se ha mostrado algo aliviado de que este año no se haya celebrado. “Menos mal que no ha habido, si llega a haber carnaval a mí me revientan”, dijo. Cree que su papel en ‘La isla de las tentaciones’ no habría pasado desapercibido y alguna chirigota habría aprovechado para reírse de la situación. Steisy le respondió que si no es este año, seguro que al siguiente le mencionan y que no se van a olvidar de él tan fácilmente.