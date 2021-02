Se hizo esperar diez minutos pero Dani García cumplió su promesa y realizó una videollamada al pisito de 'Solos', el reality que puedes ver en exclusiva en mitele PLUS . Marta Peñate y Noel Bayarri aceptaron la llamada y comenzaron a hablar. Pronto, Marta tiró de humor y dejó constancia del buen rollo que existe entre ellos: "A ver, enfoca debajo de la cama a ver si hay alguna mujer por ahí".

Las bromas y pullitas han sido constantes durante toda la charla. "Te toca lidiar con el toro a ti, Noel", le decía Dani a lo que el canario respondía "No en la misma situación que a ti". Además, Dani ha confesado que, tras salir de 'La isla de las tentaciones' Noel le dio la enhorabuena "por convivir con la chica más bipolar de España". Algo que ha dejado a Marta con la boca abierta.

¿Hubo algo entre Dani e Inma, participante de 'La isla de las tentaciones'?

Recordemos que Marta y Dani tuvieron una tórrida historia de amor en el reality pero, al parecer, su romance no cuajó ¿por culpa de él? Dani aclara lo que ocurrió realmente entre él e Inma , otra de las participantes del programa. ¿Tuvo algo con ella o fue más bien un malentendido?

Dani ayudó a Marta con la mala relación que tenía con las chicas de 'La isla de las tentaciones'

Dani fue un gran apoyo para Marta en el reality, tal y como le confesó ella misma a Noel en el pisito. Cuando Inma se marchó de la isla, Marta se quedó "un poco sola", pues no se llevaba especialmente bien con el resto de sus compañeras. Y ahí estaba el soltero. Aunque, en esa misma conversación, Marta llegó a decir que Dani "no es de fiar" porque es muy joven y no quiere comprometerse. Aún así reconoce que le tiene mucho cariño.