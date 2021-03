Marta y Lester no están llevando mal la convivencia en ‘Solos’, el reality que puedes ver en exclusiva en mitele PLUS . Pese al shock inicial de la canaria y a las pequeñas discusiones, el primer día de la expareja en el pisito está yendo bastante bien… hasta que salen a la luz los trapos sucios del pasado. Marta le ha echado en cara a su compañero de piso el feísimo detalle que tuvo en su último cumpleaños .

La canaria celebró su cumpleaños mientras estaba de viaje con Dani, el soltero con el que se lio en ‘La isla de las tentaciones’. Le contó a Lester que el chico le regaló un collar, cuando el canario saltó: “Yo te llamé”. Aquí fue cuando Marta saltó: sí, Lester se puso en contacto con ella… pero no la felicitó. “Tú me llamaste para saber cuánto iba a cobrar en ‘Sálvame”, le espetó. Al parecer, ambos iban a hacer un polígrafo y Lester estaba preocupado por sus honorarios. Ese feo detalle de Lester afectó mucho a Marta: “Me eché a llorar y todo, tres horas llorando”, dijo.