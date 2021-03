Marta y Lester estaban haciendo la comida en ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS, cuando salió el tema de los viajes. La expareja ha ido a muchos sitios junta, pero por su cuenta Marta también ha estado en Cuba y en Ibiza. “El de Ibiza es cuando te fuiste a ponerme los cuernos”, dijo Lester, aclarando luego que se trataba de una broma. Pero Marta no lo vio así y estalló contra él: la molestaron mucho esas palabras porque cree que la gente se lo puede llegar a creer y, según ella, es totalmente mentira. Se fue con su hermana y nunca se planteó en engañar a Lester. “Esas bromas no, te he sido muy fiel”, añadió.