La canaria le dijo a Noel que le había preguntado a su ex sobre “ la comida de culo ”, un tema del que ella y Mojo Picón habían hablado mientras convivían. “Me dejó como un poco inútil porque dice que cuando salió de ‘La isla de las tentaciones’ se lo hicieron”, reveló Marta. Noel apuntó a que eso significaba que en los 11 años anteriores, es decir, los que pasaron juntos Marta y Lester, no. “Lo siento Lester, de verdad solo con eso ya tienes toda la razón en lo que digas”, bromeó Noel.

La respuesta de Lester no nos la esperábamos: “Noel, te voy a ser sincero. Marta este culo también lo ha probado, lo que pasa es que no se acuerda”. La exconcursante de ‘La casa fuerte’ se quedó de lo más impactada y negó haberlo hecho nunca, aunque Lester insistía en que él no estaba mintiendo. “No es nada malo, pero no es una cosa que a mí me encante”, añadió Lester.