Además le ha revelado el plan que tiene plan para esta noche, hay un nuevo debate de ‘La isla de las tentaciones’, “tengo otro pijama preparado”, ha asegurado Marta. Por lo bajini, ha contestado Noel, “eso está por ver”. Bueno, ella no lo sabe pero por si las moscas, tiene un nuevo outfit ‘pijamil’ por si la invitan al plató. Y esta vez no la van a pillar por sorpresa, va a estar maquillada y peinada, por si tiene que hacer “mi entrada estelar” , ha confesado Marta, “no me van a volver a coger con la cara lavada y el pelo hecho una mierda”, ha sentenciado.

La inquilina se ha dado cuenta que ya lleva una semana en el pisito, y se le ha pasado el tiempo muy rápido, siempre están haciendo cosas y actividades, “estoy a gusto porque estoy entretenida, pero a ver te echo de menos”, ha confesado tímidamente Marta. Pero Tony no la ha escuchado bien y le ha pedido que lo repitiera, “qué bonito”, le ha dicho, "de vez en cuando no eres tan gris, de vez en cuando dices cosas bonitas”, ha añadido. Le ha llamado mucho la atención esta confesión porque según el ex de Maika, Marta no suele decirle “cosas bonitas.