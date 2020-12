Miriam se emociona tras hablar con Verdeliss y Koala: "Soy muy afortunada de tener gente así"

¡ Koalita, que ilusión escuchar tu voz . Estás igual. Que alegría teneros aquí nuevamente! ¿Cómo estás?", ha preguntado Miriam muy emocionada. "Mira, me he puesto el mismo pijama que tenía en la casa. Saco disco nuevo para la primavera del 2021, alegría fiesta y rock. Tenemos muchas ganas ", le ha saludado él muy contento.

" La mayoría del personal conspiraba para que nos fuéramos a la calle en 'Gran Hermano' . Fue milagroso que aguantáramos. Fue psicológicamente un poco duro", ha comentado Verdeliss. "La final no es que no me pareciese justa, pero me hubiera parecido del todo justa con vosotros ", ha asegurado la princesa Inca .

" En el último momento pasan cosas que uno no se espera . Pero lo importante es todo lo que vivimos desde el momento número uno. Qué bonito que hayamos forjado una amistad verdadera hasta el día de hoy", ha asegurado la ex de Carlos Lozano .

Durante la llamada, Koala ha aprovechado para explicar toda la polémica que se produjo cuando no felicitó a la peruana por su victoria al salir del reality. "Yo te salude en el hotel, pero a mí se me desarme mucho la movida cunado veo que parece ser que estamos en el plató y yo decía: parece que va a ganar Suso, esto que mierda es. Entonces a mí se me torció todo y me entraron ganas de prenderle fuego a plató. Mi forma de demostrar al mundo que no tenemos que ser clasistas, que no tenemos que ser como eran ellos la mayoría era llegar al plató como el número dos. Pero al meterse Suso el momento televisivo del año se va a la mierda", ha explicado el cantante.