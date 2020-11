La noche del carnaval canario de Miriam Saavedra termina con una inesperada propuesta a Hugo Sierra

Miriam se ha propuesto conocer las costumbres y tradiciones españolas

Miriam Saavedra es la nueva participante de 'Solo'. La ganadora de 'GH VIP 6' tuvo muy claro cual iba a ser su reto durante su estancia en el pisito. "Quiero conocer a España y a sus gentes. Es un país que me encanta, me lo ha dado todo", le contó la peruana a Gianmarco. Para vivir más de cerca las costumbres y tradiciones de cada comunidad autónoma, la ex de Carlos Lozano celebró su propio carnaval canario. Para ello, se customizó su propio traje y se convirtió en la reina del carnaval.

"Buenas noches Gran Canaria, os saluda vuestra princesa carnavalesca. Estamos aquí con este frío luciendo este modelo. Se lo dedico a mi pueblo canario. Doy las gracias a todos los diseñadores que han venido a pesar de la pandemia y del frío. Estoy tan agradecida por esta noche. Esto es maravilloso y me encanta estar con ustedes", comenzó a decir muy emocionada.

Para deleite de los espectadores, la exsuperviviente quiso ofrecer también un número de baile. "Nuestro hermano que nos ha comentado un poco de la cultura de los carnavales y tenemos mucha similitud, me dice que incluso hay orquestas muy parecidas a nuestras orquestas latinas así que vamos a poner un poco de salsita y vamos a intentar bailar. Obviamente no somos bailarines profesionales. Con toda la humildad del mundo vengo a vender un poquito de mi ritmo, que no es el más perfecto pero quería dedicarles una hermosa canción, una rica salsita. Somos mucho de ritmo, de alegría pura. Eso me llena de alegría. Ver como el mundo entero está presente en Gran Canaria. ¡Vamos a por ello!", comentó.

A continuación, Miriam desfiló como una verdadera modelo enseñando a la audiencia los diferentes conjuntos que había preparado.

"Segundo modelo con plumas rojas de pasión y azules españolas. Destaca las plumas porque se siente como un pájaro, libre. Como todas las mujeres de canarias. El rojo resalta la sonrisa canaria. Para las que tenéis carillas, si se te cae una, recógela y sigue sonriendo", explico.

“Este diseño es de Ajomoto”, inventó Miriam añadiendo una ristra de ajos a su look. “Ha hecho esta tanga con ajos. Porque le recuerda a la fuerza. Cuando tiene un drama de amor se baña ajo”.

Una propuesta a Hugo Sierra

Mientras posaba en al terraza, una voz familiar saludó a la actriz. "¡Miriam, me alegro de verte ahí!", le gritó Hugo Sierra desde las instalaciones de Telecinco. "Gracias corazón. ¡Ven a verme!", le pidió ella. "No puedo", respondió el ex de Adara. "En la mañana me puedes visitar y te doy un cafecito y charlamos", le sugerió Miriam. ¿Será el uruguayo la próxima visita de Saavedra en el pisito?