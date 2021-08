Amor Romeira saca a la luz el motivo de la ruptura de Dulceida y Alba: “Me dejas muerta”

El pisito de ‘Sola on the Beach’ con Amor Romeira y Carolina Sobe se ha convertido en una caja de sorpresas y el centro de control de todos los cotilleos del verano 2021. No os decimos más que como quién no quiere la cosa Amor le ha contado al influyencer Iban García los motivos de la ruptura de Dulceida y Alba. Y sí, parece que hay una tercera persona.