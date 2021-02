¡Noel Bayarri se ha liado con Marta López, la novia de Kiko Matamoros!

Noel Bayarri ha cogido mucha confianza con su compañera de ‘Solos’, Marta Peñate , y le ha contado cosas de su vida que no sabíamos. Este viernes por la tarde estaban en la terraza del pisito cuando Mojo Picón desveló la bomba: ¡se ha liado con Marta López, la novia de Kiko Matamoros !

Pero que no salten las alarmas: el rollo de Noel y Marta fue hace mucho tiempo , cuando aún no era novia de Kiko. Ocurrió en Granada y desde entonces el canario guarda muy buen recuerdo de ella: dice que era muy maja y “buena chica”. Resalta que ella debía tener 18 años, pero que aparentaba más porque era muy alta.

Irene Rosales, fan de Noel Bayarri

Noel también contó que cuando era tronista en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ tenía una fan muy famosa: no era otra que Irene Rosales , la mujer de Kiko Rivera. Nunca tuvieron nada, pero al parecer ella era muy seguidora suya , hasta el punto que sus amigas una vez le regalaron por su cumpleaños una tarta con la cara de Mojo Picón.

Kiko Rivera bloquea a Noel

Este episodio no debió hacer mucha gracia a Kiko Rivera que, tras un cruce de declaraciones con Noel en Twitter, le acabó bloqueando. Pero el protagonista de ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS , quiere acallar cualquier rumor: “ Nunca hice nada con ella ”.

Al parecer, había gente que comparaba a Noel con Kiko, pero tanto el Mojo como Marta Peñate creen que el físico no lo es todo y que cada uno usa sus tácticas y sus puntos fuertes para ligar. De hecho, Marta reconoce que ella podría enamorarse de Kiko porque ella en lo que se fija es “en la persona”, no solo en el físico. Pero a los pocos segundos rectificó: no podría enamorarse del DJ porque “tiene pelos en la espalda”.