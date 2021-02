Steisy y Noel Bayarri dan un primer paso hacia la reconciliación: “Fallé un poco al no estar pendiente de ti”

Marta Peñate media entre Steisy y Noel

Marta Peñate y Noel Bayarri recibieron en ‘Solos’, el reality exclusivo de mitele PLUS , una videollamada de Steisy. Cuando salió el tema de su distanciamiento, los dos fueron muy esquivos. “¿Qué te pasa conmigo?”, le preguntó Steisy. La respuesta del inquilino del pisito no fue nada elocuente: “¿Y a ti conmigo?”

En ese momento intervino Marta Peñate para intentar acercar posturas entre ellos. Le contó a Steisy que Noel había hablado muy bien de ella: afirmó que Noel la quiere mucho y que él no fue consciente de la mala época por la que había pasado su amiga y que quizá “falló un poco al no haber estado pendiente de ti”. A Noel le gustaría hablar con Steisy más tranquilamente de todo el asunto cuando salga de ‘Solos’. La extronista respondió que ella también le tiene mucho aprecio a Noel y que quizá exageró lo ocurrido.

La gran decepción de Steisy con Noel

A principios de diciembre, Steisy publicó un vídeo en su canal de mtmad en el que contaba que estaba muy decepcionada con Noel . Ella le consideraba su amigo, pero últimamente no se había preocupado nada por ella, y eso que, según ella, todo el mundo sabía que estaba pasando por una depresió n, que se estaba medicando y que había engordado más de 20 kilos. “Lo ve en televisión y no me ha dicho de quedar. De hecho se ha ido a Barcelona, se ha despedido de todos sus amigos y de mí no”, se quejó.

Tras estas reflexiones, llegó a una conclusión que su novio Pablo, presente en el vídeo, no se acababa de creer. “A lo mejor yo le tengo como un amigo y él a mí no, y que yo lo llame para esto igual está fuera de lugar”, reflexionó. Luego siguió divagando: “A lo mejor le he empezado a caer mal. Con mi depresión estoy más arisca, más apática y ya no se quiere juntar conmigo”, pensó. Pablo la dijo que puede que simplemente Noel no sabía lo que le pasaba.