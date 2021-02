Noel Bayarri ya ha contado varias veces en ‘Solos’, el reality exclusivo de mitele PLUS , que le encantó la profesora de baile Gala Robles y que pensaba escribirla en cuanto saliera del pisito. El pasado martes Mojo Picón y Marta Peñate tuvieron clase de reggaetón con ella y la canaria sacó el tema, a ver qué opinaba Gala del interés de Noel.

Marta fue la que sacó el tema y le dijo a Gala, antes de comenzar con la clase: “No te vas a creer la que me ha dado este chaval contigo. Tienes aquí un fan para toda la vida”. La canaria le insistió a la profesora que es la “top 1” de Noel y que se había ido a cambiar de ropa para estar guapo para ella.

Gala le para los pies a Noel cuando se mete con Marta

Es habitual ver a Noel meterse con su compañera Marta y lo mismo hizo cuando Gala la pidió que se cambiara de ropa para llevar un modelito más acorde con la clase de reggaetón. Mojo Picón le espetó a su compañera: “Sí, porque das pena”. En ese momento Gala intervino y le paró los pies: “Pena no da, no seas así. En mi clase no te lo permito”.