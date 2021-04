Andrea engaña a Óscar

Andrea y Óscar salieron juntos de la hoguera final, dispuestos a seguir conociéndose fuera del reality. Pero cuando él se volvió a España en el avión y ella todavía estaba en República Dominicana… “Andrea me engañó con Ismael en la misma isla”, le contó Óscar a Samira. “Cuando me volví se acostó con ese chaval. No me guardó ni un luto de 10 horas”, reveló.