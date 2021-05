Pablo no puede contener las lágrimas y se rompe en su llamada a Steisy: "¿Está todo igual?"

A Pablo se le está haciendo cuesta arriba la estancia de Steisy en el pisito, la echa mucho de menos y su ausencia le está matando cada día más. Aunque hicieron un pacto de no llamarse a menudo, parece que el novio de la extronista no puede vivir sin ella y aprovechó el sábado para llamarla mientras que ella disfrutaba de una de las fiestas con Manuel.

“Tú cuando estés bien y me quieras llamar, yo te lo agradezco porque me pones muy contenta (…) Te amo mucho, tengo muchas ganas de verte, de abrazarte y de comerte el culillo”, decía Steisy. “Me quiero casar contigo”, decía Pablo con voz de estar emocionado.

Al escuchar las palabras de su novio, Steisy no podía ocultar su alegría: “Ojalá. Estoy deseando que me lo pidas. Te quiero mucho y quiero estar contigo siempre”, decía la extronista de ‘MyHyV’. Sin embargo, estas palabras no parecían convencer a Pablo, que no dudaba en hacerle más preguntas.