Rafa Mora critica la actitud de Isabel Pantoja con su amigo Kiko: “No entiendo como hay madres tan egoístas”

Rafa Mora y Macarena, los inquilinos del pisito de ‘Solos’, el reality que se emite en exclusiva mitele Plus , han tenido una conversación de lo más interesante. Todo ha comenzado con Rafa hablando, muy orgulloso, de su madre y de todo lo que se ha preocupado por él desde pequeño, como ya ha demostrado en alguna llamada a su hijo al pisito.

Esta conversación ha derivado en otras madres, concretamente de Isabel Pantoja y su actual relación con Kiko Rivera, gran amigo de Rafa: “No entiendo como hay madre que, a veces, son tan despegadas o tan egoístas…”, y aclaraba: “Que no son ni mejores ni peores, son diferentes, pero yo he vivido otra cosa: una madre que está ahí para todo”.