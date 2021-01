Rafa Mora se hace una depilación completa en directo y sufre un percance: "Me has hecho sangre"

Rafa y Macarena, protagonista de ‘Solos’, han protagonizado uno de los momentos más tensos en una sesión de depilación muy peculiar

El inquilino no ha dudado en despojarse de toda su ropa y quedarse en paños menores, dejando al descubierto todo su cuerpo

Rafa Mora, que ha confesado que su objetivo en el pisito es perder peso, se ha visto genial sin pelo: “Parece que estoy más fuerte”

Rafa Mora y Macarena, los nuevos inquilinos de ‘Solos’, el reality que puedes ver en exclusiva en mitele PLUS, están viviendo su aventura en el pisito con total naturalidad, como si realmente estuvieran en su casa. Por eso, él no ha dudado en quitarse la ropa para hacerse una depilación completa, bueno casi completa, que cuando su chica ha intentado tocar la zona en la que la espalda pierde su nombre, la ha frenado en seco: “¡No, en los cachetes no!”.

La pareja ha vivido también sus más y sus menos, con algún que otro momento de tensión, ya que Macarena, sin querer le ha pegado un pequeño pellizco que ha acabado con sangre de por medio y todo: “Ves que me estás haciendo daño y sigues. Me has hecho sangre”, reprochaba Rafa, a lo que ella le contestaba: “Claro, es que si te mueves…”.

Con la tensión resuelta, el pelo en el suelo y el amor en el aire, Rafa Mora se miraba orgulloso al espejo: “Mira que cambio, que parece que esté más fuerte y todo. Lo que hace el pelo. Si llego a venir moreno y depilado, y aquí me quito cinco kilos…”. Por supuesto, Macarena le daba toda la razón: “¡Qué cuerpo serrano!”.

Con un recogedor menos de pelo en su cuerpo, Rafa daba por iniciado su reto de perder peso en el pisito de ‘Solos’. Macarena, para que su chico no se desmotive, le advertía: “¿Sabes que puede que no bajes peso, que es que te has puesto fuerte y te pesa el músculo, ¿no?”. Rafa asentía, pero seguía en lo suyo: su objetivo es salir del reality con unos cuantos kilos menos. ¿Lo conseguirá?

Rafa se emociona hablando con su madre

Antes de la depilación casi integral, Rafa Mora llamaba a su madre justo después de comer para contarle la receta que había preparado junto a macarena, y con la ayuda de Belén Esteban, y protagonizaba un momento muy emotivo.

Ni madre ni hijo pudieron contener la emoción cuando ella le contaba lo mucho que le echaba de menos y cuando le decía había sido su Yago (sobrino de Rafa) el que le había puesto las imágenes de 'Solos' ne la tablet.

Rafa y Macarena hablan con Kiko Rivera

La de su madre no fue la única llamada que la pareja ha podido realizar desde que llegasen al pisito el pasado lunes. Rafa también pudo hablar con su amigo Kiko Rivera que le ha contado cómo se encuentra tras toda la polémica con su madre Isabel Pantoja.