Rafa Mora se emociona recordando cómo empezó en la televisión: "Mi madre me tuvo que dejar 80 euros"

El primer día de Rafa Mora y Macarena en el pisito de ‘Solos’ , reality que se emite en exclusiva en mitele PLUS , no ha sido para nada relajado. La pareja ha llegado muy ilusionada a la que será su residencia por algún tiempo, han superado el primer reto respondiendo a preguntas íntimas y han tenido que ver y recordar juntos uno de los momentos más difíciles que han vivido en televisión cuando la expareja de ella lo contaba todo en los platós.

Pese a todo, Rafa y Macarena se lo tomaron con mucha filosofía y parece que no les afectará lo más mínimo a su nueva aventura aunque él se mostraba poco reticente al principio. “La verdad que no me ha hecho ni p*** gracia algunas de las cosas que han puesto para ser el primer día, pero bueno, esto es un juego, no vamos a hacer un drama. A día de hoy estoy tan orgullo de que nos hayamos dado una oportunidad que me la sopla esto”, aseguraba el colaborador.