Rafa Mora se emociona hablando con su madre: “Me cuentas eso y me toca la fibra”

Después de terminar de comer un plato preparado gracias a la inestimable ayuda de Belén Esteban, Rafa Mora, junto a Macarena , cogía el teléfono y llamaba a su madre con la que no hablaba desde que entrase el pasado lunes en ‘Solos’, reality que emite en exclusiva mitele PLUS .

“Me lo ha puesto Yago (sobrino de Rafa Mora) en la tablet un rato en la hora de la comida, me ha dicho que me lo va a poner todos los días”, comentaba la madre admitiendo que ya les había visto un rato al mediodía. “Como controla el tío con 6 años, es un campeón”, decía Rafa orgulloso. “Cuando me ha enseñado a sus tíos casi me pongo a llorar. Me recuerda a ti cuando eras pequeño”, admitía la madre.