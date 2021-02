Macarena Millán y Rafa Mora cuidan de los tres bebés

Lucía, Rafael y Olimpia les han dado mucho trabajo a los protagonistas de 'Solos', el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS. Han estado casi todo el día llorando, ya fuese por hambre, porque se habían hecho caca o por aburrimiento. En algunos momentos, el colaborador de 'Sálvame' parecía estar un poco cansado de tanto llanto. Por ejemplo, mientras cocinaba. En ese momento ha dejado a los trillizos llorar un rato con la excusa de que estaba haciendo la comida: "Si los padres no están bien alimentados, no pueden cuidar a sus criaturas", ha comentado.