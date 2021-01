Macarena ha sido la primera en tener que responder y la pregunta que le ha deparado el azar ha sido: “ ¿Cuál de tus exparejas te ha besado mejor?” . La catalana no ha podido evitar ponerse nerviosa al tener hacer semejante confesión delante de su chico: “¡Cómo te voy a decir esto a la cara, amor!”. Tras mucho pensarlo, finalmente ha contado que el ex que mejor la ha besado fue su segundo novio.

Llegaba el turno de Rafa, que debía contar qué le hacía sentir ver la imagen del ex de Macarena que provocó una fuerte crisis en la pareja: “Uy, uy, uy… ¡Alucina vecina, empezamos fuerte! A día de hoy no me produce nada el ex de Macarena que fue a los platós a contar la historia. Si me lo hubiese dicho a mí le habría dejado el dinero que le dieron”.