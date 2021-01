Rafa Mora ha dirigido una clase de musculación esta mañana en ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS . Según nos ha contado el valenciano, está peor de forma que otras veces porque con el estudio, el trabajo y los negocios, el deporte ya no está entre sus prioridades . Aun así, destaca la importancia de cuidarnos y de hacer ejercicio para mantener la buena salud.

Rafa Mora empieza el Grado de Periodismo

Hace unos meses, al poco de que arrancaran las clases, el colaborador nos contó cómo llevaba esta nueva etapa de su vida: no estaba siendo fácil. “Está Macarena estudiando Pedagogía y cuando la veo estudiar me siento mal si no lo hago, así que me pongo al turrón”, dijo en ‘Sálvame’.