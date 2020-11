La ‘pullita’ de Raquel Salazar a Jorge Javier Vázquez un año después de su enfrentamiento en ‘GH VIP’

Gianmarco estuvo concursando en ‘GH VIP 7’ con Noemí Salazar, hija de Raquel. Pero a pesar de que ella empezó siendo su defensora en el plató, nunca llegó a coincidir con el inquilino del pisito porque, debido a su bronca con Jorge Javier Vázquez, lo abandonó y nunca más volvió. Durante la charla entre ambos, Raquel recordó ese episodio ocurrido en septiembre del 2019 y le ha mandado una pullita al presentador: “Yo me fui pronto del plató porque a mí me gustan las cosas bien y sin maldad”. A pesar de todos los reproches y del monumental enfado de Jorge y de Raquel, parece que la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ ya ha dejado el pasado atrás: “Ya se me pasó, se me pasa en cinco minutos”.