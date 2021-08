El pisito de 'Solos on the Beach' se ha convertido en una noche “¿Qué fue de...?”. Amor Romeira y Carolina Sobe han aprovechado la visita de Víctor Enguídanos, el primer tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ para recordar cómo fueron los inicios del mítico programa y ponernos al día de la vida de sus primeros protagonistas. Por no hablar de las confesiones sexuales que han terminado saliendo a la luz.