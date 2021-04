Samira se vuelve loca y somete a Óscar a un entrenamiento militar: "¡Hay que hacer 200 abdominales!"

Samira ha dejado a Óscar temblando: "Me mareo, me mareo"

La jefa del fitnnes ha decidido que en el pisito "no se van a comer más bollos, excepto en la cama" , ni pasta ni arroz por las noches, y que la nueva dieta que va a empezar con su compañero va a estar basada en el brócoli y las berenjenas, para que los dos puedan lucir un cuerpazo en este verano en playa. ¡En 'Solos' ya ha empezado la operación bikini! Y Samira no quiere tener ni michelines ni "brazos de murciélago".

Oscar ha empezado dándole a la elíptica con ganas, pero después de hacer tantas flexiones y abdominales, el concursante le ha confesado a su compañera que no había "desayunado nada", que se estaba "mareando" y que necesitaba un chute de azúcar. ¡Pero Samira no se lo ha permitido en absoluto! No sabemos si al final se ha enfadado, pero Óscar le ha dicho que él ha ido al programa a "conocerla" y no a entrenar.