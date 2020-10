Sergi Ferre, a Sofía Suescun: "Para mí es una mujer y para ti también"

El reportero cuenta qué pasó detrás de cámaras en 'Sábado Deluxe'

Sergi: "Estaría guay que enterraras el hacha de guerra, no vale la pena"

Sofía Suescun ha podido hablar por videollamada con su amigo Sergi Ferre en el pisito de ‘Sola’, el reality exlusivo de mitele PLUS. El reportero ha sacado el tema de su batalla legal con Amor Romeira pero Sofía no ha estado dispuesta a intentar arreglar las cosas: “Yo no entierro nada más que en los juzgados”.

Las disculpas de Sergi a Amor

Amor se sentó en ‘Sábado Deluxe’ para hablar de los problemas que tenía con Sofía. La exgranhermana acusó a nuestra inquilina de hacer comentarios tránsfobos y defendió su derecho a ser tratada como la mujer que es. Sergi Ferre, que acudió a esa entrevista como colaborador, ha contado qué paso detrás de cámaras: “Estuve hablando con ella antes del programa y me sorprendió gratamente. Yo con ella no he tenido jamás ningún problema, no somos amigos, pero tengo una relación cordial (…) Esa noche me vino a saludar y me dijo ¿Qué vienes de periodista o de amigo? Yo le dije que de periodista y que iba a tratar de decir lo que pensaba”, ha explicado sobre su primer encuentro con Amor.

Durante la entrevista, Sergi dejó claro que no estaba para nada de acuerdo con el comentario que Sofía hizo refiriéndose a Amor "en masculino” y condenó su actitud: “Era un comentario que a ella le iba a sentar mal, que era desagradable y, de hecho, tú rectificaste”, le ha recordado a su amiga.

Eso sí, el periodista también defendió que, según él, Sofía no era ninguna persona tránsfoba: “Dije que no lo hacías porque tuvieras esa percepción de la transexualidad, si no que tu ibas a darle ahí porque sabes que es donde más le duele”, ha explicado.

Además, el reportero de ‘Sálvame’ ha querido dejar claro en todo momento que él no tiene ningún problema con Amor Romeira y le ha pedido disculpas públicamente por si en algún momento se han malinterpretado sus palabras: “Yo también soy gay y no he sufrido ni un uno por ciento de lo que ha sufrido ella y nunca me metería con eso (…) Me da rabia porque para mí Amor es una mujer y para ti (Sofía) también lo es. De hecho, porque se enzarzaron Kiko y ella, pero estaría guay que enterraras el hacha de guerra aporque no vale la pena”, le ha pedido Sergi a Sofía.

Pero la Suescun no está dispuesta a firmar ninguna tregua y ha zanjado la polémica cortante: “Ay no, yo no entierro nada más que en los juzgados”.

