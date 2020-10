Anabel Pantoja le cuenta a Sofía Suescun cómo le ha cambiado la vida participar en ‘Sola’: “Soy otra mujer”

Sofía Suescun y Anabel Pantoja hablaron ayer por videollamada de cómo es la experiencia de vivir en el pisito de ‘Sola’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS . La navarra ya ha superado los ocho días que duró en el pisito su predecesora, que la dio algunos consejos para que el tiempo se le pasara más rápido. Además, se sinceró con Sofía y le contó cómo le había cambiado la vida el programa.

“¡Felicidades, que has superado mi reto!”, le empezó diciendo Anabel a Sofía. La colaboradora de ‘Sálvame’ cree que cualquiera que se atreva a participar en ‘Sola’ “debe ser muy valiente y tener la cabeza muy en su sitio”. Cuenta que a ella le pasaba que se montaba muchas películas en su cabeza y que eso le afectaba en el día a día , por lo que le ha aconsejado a Sofía que evite a hacer lo mismo “porque fuera está todo igual, pero ahí nos hacemos un mundo”.

Participar en ‘Sola’ fue un punto de inflexión en la vida de Anabel: la experiencia de convivir solo consigo mismo y tener tanto tiempo para pensar y para valorar lo que de verdad importa la afectó profundamente, como ella misma le ha contado a Sofía. “Desde que he salido de ahí han sido ocho días súper intensos y soy otra mujer. Me estoy tomando la vida de diferente manera, mirando para mí. Antes siempre era el trabajo, la gente,… ni me miraba al espejo. Llevo desde que estás viviendo ahí dentro viviendo de otra manera”, ha explicado.