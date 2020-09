La visita fallida de Maite Galdeano a Sofía

El pasado fin de semana Maite Galdeano iba a visitar a su hija al pisito, pero a última hora tuvo que cancelarla. Así se lo explicó a Sofía por videollamada: “A ver, no te preocupes, es que en la entrada de Mediaset me han hecho la prueba del covid y he dado positivo en unos anticuerpos (…) Me han dicho que por protocolo tengo que hacerme una PCR, me tienen que meter el palo por las narices porque puedo ser positivo en covid asintomática”.