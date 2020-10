Lo que ha unido ‘Sola’ que no lo separe el mundo exterior: Sofía Suescun no se ha separado del entrenador personal Iván Perujo cuando ha vuelto a su vida cotidiana. Durante su estancia en el pisto de ‘Sola’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS, la navarra tenía entrenamiento de fitness todas las mañanas. Era una de sus actividades favoritas y su conexión con su profe, Iván Perujo, era total. Tenían muy buen rollo y ambos estaban muy motivados con la actividad. Por eso, cuando Sofía salió, decidió seguir con esta rutina.