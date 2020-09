El pasado amoroso de Sofía Suescun: de Hugo Paz a Kiko Jiménez

Corría el año 2015 cuando una jovencísima Sofía Suescun entraba en la casa de Guadalix del brazo de su ya archiconocida madre Maite Galdeano. Por aquel entonces, la ahora mega conocida Sofía, era una tímida estudiante de psicología que tardó tan solo unos días en cambiar la intensa compañía de su madre por una de las relaciones más intensas y pasionales que había vivido hasta el momento la casa de ‘Gran Hermano’, su affaire con Sus o. Y sí, decimos affaire porque no duró tanto como para ser una relación sentimental, pero sí para convertirla en la ganadora de la edición.

Sofía y Maite Galdeano, mucho más que madre e hija

Madre e hija debutaron juntas en la televisión y parece que en casi todo lo que hacen en sus vidas. Tras su separación Maite crió a Sofía en soledad y madre e hija se han convertido en inseparables. La relación de ambas, da igual que Sofía tenga o no pareja, es muy intensa. Lo comparten todo, casa, aficiones, platós de televisión y hasta han llegado a confesar que han compartido a algún que otro rollete.

Algo que podría explicar que a Maite no le termine de gustar ninguno de los novios que ha tenido su hija. A todos y cada uno de ellos les ha sacado pegas de todo tipo, y si no las tenían como parece ser el caso del actual novio de Sofía Kiko Jiménez, es porque se han olvidado de ella en ocasiones puntuales. Maite tiene clarísimo que su hija como mejor está es con ella o ‘So-la’, como lo va a estar ahora en el ‘Sola’ el reality exclusivo de Mitele Plus.