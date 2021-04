Las confesiones subidas de tono de Manuel y Steisy

Se han preparado el aperitivo con unas aceitunitas y, de repente, se han puesto a intercambiar anécdotas subidas de tono. Steisy nos hablaba de su viaje a Tailandia con algunas amigas, lo que le pasó con un chico que intentó ligar con todas ellas y acababa diciendo: “Bueno, ya no voy a contar más nada porque se me está yendo la pinza y me voy a arrepentir. Bueno, no me tengo que arrepentir, quien lo vea raro está majara ¡Una tía puede actuar como un tío sin vergüenza!”