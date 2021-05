"¿Por eso no me has cogido el teléfono?", le ha dicho Steisy, "tú veras, ves cosas donde no las hay", ha añadido. Como no quería seguir hablando, le ha mandado un besito y "buenas noches". Y aquí ha terminado la llamada. Nada más colgar, la inquilina ha explotado, no entiende por qué está así su chico, ella no ha hecho nada de nada.