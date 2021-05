Steisy y Manuel se conocieron en ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS . Antes de entrar, no se esperaban congeniar también con su compañero. De hecho, cuando la Sevilla se enteró de que tendría que convivir con Manuel dijo: “ Este solo quiere folleteo ”. Pero durante los días que han pasado juntos han congeniado a la perfección y están pasando unos días de lo más divertidos.

Tras la fiesta drag, en la que los dos se lo pasaron bomba y lo dieron todo, Steisy y Manuel estuvieron un rato hablando en la cama antes de dormir. La sevillana tiró de sinceridad y comentó con su compañero qué le parece la convivencia: “Tenemos los dos un cachondeo… mira que es difícil coincidir dos personas con el mismo cachondeo. Yo no sé cómo esta gente nos ha juntado. Si no, no nos hubiéramos juntado nunca…”.