Unos segundos después entraron completamente en materia y atacaron a Fani y a Oriana , muy enfadadas. Samira fue la más dura: “Me parece denigrante que, como mujeres y con una cierta edad que tenemos, seguir humillando el físico y la apariencia física. (…) Menos que ellas no se quiere nadie, no tienen ningún amor propio”, afirmó.

Steisy está completamente de acuerdo con Samira: “Una ya es un caso perdido. Esa no se va a arreglar y para lo único que ha quedado es para irse a las tres de mañana a la puerta de Iván González para decirle ‘por favor, ábreme que estoy sola y nadie me quiere”.

Manuel y Steisy ya contestaron a Fani y Oriana

Steisy y Manuel se enteraron de todo lo que estaban diciendo de ellos Fani y Oriana porque la hermana de la sevillana se lo contó por teléfono. Además, a Steisy le sorprendió mucho que Fani no hubiera frenado las críticas de Oriana: “Eres una convenida y una ‘cipolla’ que no piensa por sí misma (…) Sois unas infelices asquerosas que no sabéis no qué hacer con vuestra vida”.