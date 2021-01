El catalán tiene muy claro cómo actuaría si alguna vez concursase en el reality. “ Yo creo que duro entre 24 y 42 horas ”, le dijo Suso a sus amigos entre risas. El colaborador de ‘Viva la vida’ está convencido de que caería en la tentación, por lo que cree que, si tuviera novia, lo mejor sería no pisar las villas paradisiacas de República Dominicana.

“Tú tienes que buscarte una novia de palo, un rollete de esos tuyos, y te vas para allá”, le dijo Rafa a su amigo. Pero Macarena Millán, que concursa con Rafa en el reality exclusivo de mitele PLUS, dio otra idea: ¡propuso que Suso fuese al programa como tentador! A Rafa Mora no le pareció buena idea: “De tentador no te dejarían ir porque sería un abuso, caerían todas. Romperías todas las parejas”. Los tres se partieron de risa con esa hipótesis.