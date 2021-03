Tarde de masajes entre Lester y Marta: “No todo tenía que ser malo contigo”

Cuando se ha levantado la camisa Marta para que pudiera tocarla la espalda sin obstáculos, Lester le ha llamado la atención unos granitos que tenía su ex, “¿esto no lo tenías antes?”, le ha dicho. Y es que la inquilina del piso tiene unas pequeñas marcas.

Esto le ha dejado muy preocupada y no ha parado de preguntarle si eran muy llamativas. Le preocupa porque Lester no es el único que se lo ha dicho, Noel y Tony ya lo hicieron antes. Pero Lester la ha conseguido tranquilizar con sus palabras, no es nada preocupante.