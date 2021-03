Tony Spina y Marta Peñate hicieron ayer un juego en 'Solos', el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS , que consistía en demostrar si el italiano era el crush ideal. Debía superar una serie de pruebas y responder a preguntas de lo más comprometidas, entre ellas revelar los principales defectos de sus exnovias Oriana Marzoli, Makoke y Mayka Rivera.

Oriana Marzoli

Tony y Oriana se conocieron en ‘ Mujeres y hombres y viceversa ’. Primero se fueron juntos, pero cuando rompieron ella volvió a sentarse en el trono… que abandonó para convertirse en pretendienta del italiano . En la final, Tony la escogió, pero una tremenda bronca con Leo Cámara hizo que fuera expulsado del plató y que no les viéramos irse de la mano. Su ruptura también la vimos en directo : fue cuando Tony participaba en ‘Supervivientes’ y se enteró de que su novia le había sido infiel. Tiempo después se reconciliaron.

Makoke

Makoke y Tony coincidieron en ‘GH VIP 6’, donde se hicieron amigos. Fue al salir cuando comenzaron una relación muy cuestionada : se les acusaba de estar juntos para seguir apareciendo en programas de televisión. Ellos lo negaban y se sometieron al polígrafo de Conchita para acallar los rumores. Cuando cortaron, Makoke negó que fuera por terceras personas y le dedicó unas bonitas palabras a su ex: “Si hubiera conocido a Tony con 25 años, él hubiera sido el padre de mis hijos”.

Mayka Rivera

El italiano no guarda un buen recuerdo de su breve romance con Mayka Rivera, exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ y archienemiga de Marta Peñate. Cuando él estaba en ‘La casa fuerte’ , la ex de Pablo era su defensora en el plató… pero no acudió a la final. Al parecer, ella y Tony ya estaban mal antes de que él entrara en el reality y Mayka le puso los cuernos con Gonzalo Montoya.