Un hombre le compró el billete

No tenía billete, así que tardó más de un día en llegar a su destino. Cuando el revisor le pillaba le hacía bajarse del tren y Tony se esperaba en el andén hasta que pasaba el siguiente. Así varias veces. “Fue una odisea ese viaje. Y vino uno y me quería comprar”, reveló. Según cuenta el inquilino del pisito, esa persona intentó aprovecharse de que no tenía dinero: “Me dijo ‘yo te pago, vente a mi casa. Cogí la maleta y se la reventé en la cabeza al tío”. Luego dio más detalles de lo ocurrido: “El tío este que me quería dar me compró él el billete. Después vi que el tío se quería sobrepasar”.