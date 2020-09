Vota en la encuesta: Anabel Pantoja ha dicho más verdades o más mentiras en el 'Pantopoli'

La última actividad en la agenda del pasado sábado de Anabel era enfrentarse al 'Pantopoli' de la audiencia y no nos ha podido gustar más. Una a una, la concursante fue respondiendo a las preguntas de los usuarios, que por qué no decirlo, eran bastante picantes...



Entre otras muchas, la influencer respondió a cuestiones que le sacaron los colores: ¿Te has liado con algún famoso? ¿Perdiste la virginidad antes de la mayoría de edad? ¿Qué excusa le pones a tu negro cuando no quieres tema? Con la simpatía que le caracteriza, Anabel ha respondido a todo pero, ¿habrá dicho la verdad? Tú decides si la concursante ha sido o no sincera. ¡Vuelve a ver el 'Pantopoli' y vota en la encuesta!