Gianmarco Onestini llega al pisito de 'Solos': "Me están dando un montón de emociones"

“Qué bonito, qué bonito se ha quedado este pisito”, ha entonado el inquilino nada más entrar por la puerta: “Estoy muy contento porque como ha cambiado el pisito, no lo recordaba así. Me encanta, bellísimo”. Además, se muestra completamente ilusionado con este momento: "Cuántos recuerdos, me están dando un montón de emociones”.

El italiano, sentado en la mesa del comedor, ha recordado los momentos que vivió en el pisito y la visita que recibió del Maestro Joao, la llamada de su hermano Luca y algunos de los sustos y mejores momentos que se llevó entre estas cuatro paredes. “Hemos vivido tantas cosas, que estoy curioso de lo que pueda pasar”. Y hace un reflexión: "Me he equivocado un montón de veces, pero no se pueden frenar las emociones y lo que te apetece hacer. Ahí era un poco más jovencito y ahora he entendido que la vida son dos días, pero si quieres hacer una cosa hazla.".