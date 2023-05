Carmen le confiesa a Álvaro su experiencia paranormal: ''Vi una virgen con su hijo''

Álvaro se ha lanzado y ha querido contestar la pregunta primero: ‘’Yo sí creo, creo en que puede haber algo ahí y a lo mejor no hay nada. Yo voy a decir una cosa que me pasa y no sé, os vais a quedar un poco flipaos’’, adelantaba el inquilino del pisito.

‘’A mi me pasa que yo ya lo tengo controladísimo y no me asusto, y no hay nada, que es mi cabeza, ilustraciones que me hace mi cabeza, pero yo por la noche veo sombras, yo en lo oscuro veo sombras, veo como algo se mueve o algo pasa’’, ha explicado Álvaro.