La tremenda emoción de Marta Peñate al poder hablar con Tony Spina: "Cambiaría toda la comida del mundo por una noche contigo"

La superviviente ha asegurado no tener “ganas de hablar con nadie” al quedarse sola en el palafito, echa un mar de lágrimas: “Soy un parásito y estoy sola, supersola” . Ion Aramendi ha intentado animarla y le ha dicho que escuche atentamente.

“¿Dónde está el amor de mi vida?”, ha entonado Tony Spina al otro lado del teléfono y ella al escucharle ha roto todavía más en llanto: “Amor, amor”. Él ha querido trasmitirle que todo está bien fuera: “Estamos todos muy orgullosos de ti, toda la familia está muy bien. Sube ese ánimo, aunque hayas perdido una batalla no has perdido la guerra, no estás sola”.