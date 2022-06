Nacho Palau, Kiko Matamoros, Yulen Pereira e Ignacio de Borbón, los nominados de esta semana

Yulen Pereira : nomina a Kiko Matamoros porque lleva una semana realmente insoportable, no hace nada, solo está mandando y regañándonos a todos.

Anabel Pantoja : nomina a Ignacio de Borbón porque a Kiko no le voy a votar, a pesar de nuestras diferencias, le tengo cariño. Ignacio le veo siempre al lado de Kiko, no se relaciona apenas con nosotros y creo que hay gente que merece estar en este programa.

Kiko Matamoros : nomino a Yulen Pereira porque me ha nominado varias veces y la última como líder, le devuelvo la visita. No tengo nada contra él, es un buen chaval.

Ignacio de Borbón : nomina a Ana Luque porque creo que es una persona que no ha salido nominada todavía y sería bueno para todos llegar a la recta final del concurso habiendo pasado por ahí.

Nacho Palau: nomina a Yulen Pereira porque tengo que votar a alguien del otro grupo, me llevo fenomenal con él, me va pillando el rollo, me parece un voto feo, pero es que tengo que votar del otro lado.