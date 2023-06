Los supervivientes lo dan todo en la fiesta posterior a la gala: champán y baño de masas

Los concursantes disfrutaron una zona vip reservada solo para ellos y brindaron con champán para celebrar la victoria de Bosco. Como no podía ser otra manera, a través de stories en su cuenta de Instagram, Sergio Garrido nos hizo partícipes del fiestón que los supervivientes disfrutaron tras la gala.

Parte de los concursantes de la última edición de 'Supervivientes' no quisieron perderse la fiesta y lo dieron todo al ritmo de la música. Pudimos ver a Gabriela Arrocet muy cómplice con Sergio Garrido , a Manuel Cortés brindando por la victoria de Bosco y al flamante ganador del reality celebrando con sus compañeros haberse hecho con el cheque de 200.000 euros.

A través de las redes sociales también hemos visto cómo han recibido otros concursantes su vuelta a la civilización. Concretamente Asraf compartía con sus seguidores una imagen en compañía de Isa Pantoja con un romántico mensaje: "Por fin tras cuatro meses vuelvo a casa y vuelvo a mi hogar, yo ya me siento ganador, no me separaré jamás de tu lado".